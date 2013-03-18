В Кабмине уверяют, что вообще не проводят закрытых заседаний

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Сегодня в средствах массовой информации была распространена информация о якобы закрытом заседании Кабинета министров Украины», - отметила, в частности, Е.Лукаш.

«Правительство вообще не проводит закрытых заседаний. Они проходят открыто, о чем постоянно информируется общественность, средства массовой информации», - заявила министр.

По словам Е.Лукаш, 18 марта было запланировано традиционное заседание Кабинета министров, которое проходит по понедельникам. В силу объективных обстоятельств рассмотрение всех без исключения вынесенных на него вопросов состоится на очередном заседании в среду, 20 марта.

Министр отметила, что все решения Кабмина, которые принимаются по понедельникам, обнародуются на Правительственном веб-портале, как и те, которые принимаются на заседаниях в среду.

«Народные депутаты Украины, члены фракции ВО «Свобода», которые по телефону сообщили о желании прибыть на сегодняшнее заседание, были беспрепятственно допущены и получили повестку дня заседания», - заявила она.

Как сообщалось, лидер фракции "Свободы" Олег Тягнибок сегодня утром заявил, что на 18 марта было назначено закрытое заседание правительства.

“Оказывается, что на этом тайном, или как иначе назвать это заседание Кабмина, сегодня будут рассматриваться очень интересные и важные вопросы, которые почему-то не обнародуются», - сказал он.

В то же время, по его словам, это заседание Кабмина было отменено в связи с тем, что на него пошли двое «свободовцев».

В свою очередь лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отметил, что заседания Кабинета министров «в рабочей обстановке» будут проводиться и в дальнейшем.

А.Ефремов выразил удивление по поводу того, что некоторые представители оппозиции «заговорили о каких-то тайных заседаниях правительства».

«Сколько я себя помню, в урезанном варианте заседания правительства проводились, проводятся и будут проводиться», - отметил он и добавил, что заседания правительства, где рассматриваются законопроекты, проводятся в открытом режиме, а те заседания, где правительство принимает решения по вопросам, которые в его компетенции, проходят «в рабочей обстановке».