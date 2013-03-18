Тягнибок настаивает, что закрытое заседание Кабмина планировалось (документы)

Председатель ВО "Свобода" настаивает, что на сегодня было назначено закрытое заседание Кабмина, но его сразу отменили сразу же после того, как на него прибыли народные депутаты фракции ВО "Свобода" Игорь Швайка и Руслан Марцинкив.

Об этом политик пишет в своем блоге на "Украинской правде".

"На сегодняшнем заседании Согласительного совета я обращал внимание на то, что на 10-часов утра запланировано" закрытое "заседание Кабинета Министров Украины, на котором чиновники должны были рассматривать важные для государства вопросы... Первый вице-премьер-министр Арбузов на это ответил, что Кабинет Министров не проводит сегодня ни одного заседания, мол, никакие вопросы не обсуждаются... А чтобы отбить у "регионалов" желание говорить неправду, выкладываю копию повестки дня сегодняшнего заседания правительства ", - написал Тягнибок.