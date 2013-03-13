Эксперты рассказали, зачем власти нужна отмена депутатской неприкосновенности

Отмена депутатской неприкосновенности необходима власти, чтобы получить «ключи от парламента». Так прокомментировал возможное принятие законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности дискуссионной площадке Национального экспертного форума в социальной сети Facebook эксперт Института Горшенина Владимир Застава, сообщает LB.ua.

«Именно Верховная Рада становилась ключевым политическим субъектом в принципиальные моменты украинской истории. Отмена же депутатской неприкосновенности делает украинский парламент максимально управляемым и дает исполнительной власти возможность легитимизировать ряд процессов, связанных с президентской кампанией 2015 года. Речь может идти как об усилении силового блока, для обеспечения более прогнозируемого голосования, и принятии экономических мер, необходимых для обеспечения предвыборных обещаний власти, так и об изменениях сроков кампании, вплоть до переноса даты выборов», - считает эксперт.

Застава напомнил, что это далеко не первый раз, когда поднимается вопрос об отмене неприкосновенности депутатов: «Леонид Кучма проводил всенародный референдум о реформировании системы государственного управления, на который выносился вопрос и об отмене неприкосновенности народных избранников. Как мы помним, тогда в 2000 году подавляющее число избирателей проголосовало «за». Исследования Института Горшенина показывают, что и сегодня большинство украинцев высказывается за отмену неприкосновенности», - напомнил эксперт Института Горшенина.

При этом эксперт считает, что власть может столкнуться с саботажем в рядах провластных парламентских фракций при принятии законопроекта.

«Ведь в отмене неприкосновенности не заинтересован ни один депутат. Особенно если речь идет о представителях бизнеса, которых достаточно во всех политических списках, и о мажоритарщиках, прошедших все жернова избирательной кампании и знающих себе цену, - уверен Застава. - Поэтому для власти принципиально важно найти 226 голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Для окончательной отмены депутатской неприкосновенности может быть использован «силовой» вариант. Надо сказать, что поддержка отмены неприкосновенности значительной частью украинского общества – это одна из предпосылок подобного варианта развития событий. И тут важно, насколько политические силы, несогласные с подобным сценарием, смогут эффективно объяснить обществу замысел власти».