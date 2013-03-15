Слово «детская» на колбасе писать обязали только с разрешения санслужб

Антимонопольный комитет Украины (АМК) обязал шесть отечественных производителей колбасных изделий использовать слово «детский» в названии своей продукции только при наличии разрешения санитарно-эпидемиологических служб и при четком технологическом соответствии стандартам производства продуктов для детского питания.

Об этом говорится в сообщении Комитета, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что данное решение было принято по отношению к "детской" продукции компаний

"Кременчугмясо", "Глобинский мясокомбинат", "Колос", "Ятрань", "Мясная фабрика "Фаворит плюс", "Енакиевский мясокомбинат".

«Использование таким образом названия «Детская» (-ие) является распространением ложной информации на этикетках продукции, поскольку подавляющее большинство потребителей воспринимают название «Детская» (-ое, -ие) как подтверждение назначения продукции для питания детей, о чем свидетельствует проведенный органами Комитета опрос потребителей», - пояснили в пресс-службе АМК.

Субъекты хозяйствования, которые не смогут доказать соответствие продукции под названием «Детская» (-ие) специальным требованиям нормативно-технической документации, обязаны будут прекратить распространение ложной информации в виде размещения названия «Детская» на этикетках продукции, сообщили в Комитете.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины намерен в 2013 году провести 1075 проверок субъектов хозяйствования и органов власти на предмет соблюдения конкурентного законодательства. Приоритетными рынками для исследований определены рынки продуктов питания, реализации лекарственных препаратов; подключения объектов городского строительства к инженерным сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и водоотвода; вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов; предоставления сопутствующих и ритуальных услуг.