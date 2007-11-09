Ющенко сказал НУ-НС и БЮТ, что переговоры с ПР ничто не заменит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает БЮТ и “Нашу Украину – Народную самооборону” активизировать переговоры между демократической коалицией и Партией регионов по поводу конструктивной работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По его словам, политические силы, которые сегодня прошли в парламент, должны найти по ключевым вопросам понимание.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что в новом парламенте необходимо сделать все, чтобы на законодательном уровне закрепить статус оппозиции, и учитывать то, что ни одно серьезное решение не будет приниматься без учета мнения оппозиции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что этот вопрос он сегодня обсуждал с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и председателем политсовета блока НУ-НС Вячеславом КИРИЛЕНКО.

«Я им сказал, что сегодня должны быть активизированы переговоры в рамках всех политических сил, которые прошли в парламент, а особенно между коалицией и Партией регионов. Предметом этих переговоров должно стать, что необходимо сделать для конструктивного понимания в парламенте», - сказал он.

При этом, по словам Президента, во время этих переговоров должен подниматься вопрос о формировании руководства ВР с участием оппозиции, а также формирования руководящего состава комитетов ВР.

«Такой диалог ничего не может заменить», - сказал Президент.