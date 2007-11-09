Политологи считают, что работу ВР затягивают Регионы и Ющенко

Политологи считают, что начало работы Верховной Рады VІ созыва блокируют как Партия регионов, так и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили политологи сегодня в Киевском институте проблем управления имени Горшенина в рамках круглого стола «Решающий момент создания коалиции: «золотая акция» Президента?»

«Сегодня центр событий связан вовсе не с тем, какой должна быть коалиция. Речь идет о полномочиях премьера и Президента, то есть все та же война за приоритет во власти. Раньше эта война была публичной, поскольку глава правительства и Президент принадлежали разным политическим силам, а теперь эта война будет не менее острой, но кулуарной, поскольку и Юлия ТИМОШЕНКО, и Виктор ЮЩЕНКО принадлежат к одной политической силе. Но позиции ТИМОШЕНКО намного сильнее, чем позиции Президента», - сказал директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ.

По его мнению, сейчас Президент Украины В.ЮЩЕНКО «доигрывает свою приоритетную роль». «Он действительно в этом году сделал много - разогнал парламент, назначил досрочные выборы. И сейчас еще он, и только он, несет ответственность за затягивание процесса формирования коалиции. Если бы Президент и его команда, в частности Виктор БАЛОГА, не протягивали веревочку Партии регионов, то им было бы не за что хвататься. И они бы давно прекратили бы эту игру в поддавки и заигрывание с Президентом», - считает политолог.

В.МАЛИНКОВИЧ предположил, что В.ЮЩЕНКО пытается шантажировать Ю.ТИМОШЕНКО для того, чтобы она уступила ему приоритет после формирования коалиции. «Но Юлия Владимировна этого не сделает. Премьером она будет по той причине, что за ней общественная поддержка. Если Президент сейчас решит перейти к формированию другой коалиции, то она уйдет в оппозицию, и вместе с ней уйдет значительная часть «НУ-НС». А это означает раскол внутри блока, и тогда на следующих президентских выборах у В.ЮЩЕНКО нет ни малейшего шанса сохранить свое кресло даже при поддержке Партии регионов», - пояснил он.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО назвал две возможные причины затягивания Партией регионов парламентского процесса. По его словам, одной из причин является психологическое воздействие на БЮТ и «НУ-НС». «С другой стороны, Партия регионов демонстрирует, что Верховная Рада не сможет работать нормально и эффективно, если не будет договоренностей о включении Партии регионов во властные конструкции. Тогда будет такая же ситуация конфликта и торможения, и ни одно серьезное политическое решение, в том числе и кадровое, не сможет быть одобрено без позитивной позиции Партии регионов», - сказал он.

По его мнению, Партия регионов находится «в плену иллюзий», касающихся возможности создания широкой коалиции. «С одной стороны – очень маленькие арифметические шансы на создание такой коалиции, а с другой стороны – и юридически это будет сделать не так просто. Такая коалиция может состояться только при условии официального юридического раскола фракции «Наша Украина - Народная самооборона». Другого варианта нет – надо раскалывать эту фракцию, а это неоднозначный прецедент, как с юридической, так и с политической точек зрения», - отметил В.ФЕСЕНКО.

«В данной ситуации необходимо выводить Президента за скобки переговорного процесса. Конституция не дает ему оснований для проведения каких-либо переговоров и для влияния на ситуацию с формированием коалиции», – резюмировал директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.