Глава Венецианской комиссии доволен сотрудничеством с Киевом

Как сообщили УНИАН в представительстве Украины при Совете Европы, об этом Джанни Букиккио сообщил комиссии на пленарном заседании 9 марта в Венеции, информируя о результатах своей поездки в Украину.

"Я доволен высоким уровнем готовности украинской власти совместно с нашими экспертами работать над конституционными изменениями и совершенствованием избирательного законодательства и реформой прокуратуры. Венецианская комиссия в последнее время уделяет много внимания Украине и готова продолжать свою работу в этом направлении", - процитировали в представительстве Дж.Букиккио.

В представительстве также сообщили, что Дж.Букиккио проинформировал членов Венецианской комиссии о готовности украинской стороны в ближайшее время передать для экспертизы наработанный проект изменений к Конституции Украины в части, касающейся судоустройства.

Как сообщал УНИАН, 5-6 февраля состоялся визит в Украину главы Венецианской комиссии. Дж.Букиккио провел встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком, а также с членами Конституционной ассамблеи.