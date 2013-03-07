Азаров упрекнул борцов с памятниками

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Воевать надо не с памятниками, а с нашей технологической отсталостью. Надо не искать конфликты в обществе, а способствовать консолидации общества. Поэтому все те, кто этим занимаются, - это деструктивные силы. Пора бы наконец осознать это, особенно тем, кто поддерживает своим голосованием на выборах такие политические силы. Избирателям стоит спросить своих депутатов, что полезного они сделали за то время, когда они пришли в парламент", - подчеркнул Н.Азаров.

Он отметил, что его очень беспокоит, что парламент 4 месяца не работает.

"В такой сложной обстановке, в какой мы находимся, нам необходим работающий парламент, а не бесчисленные деструктивные призывы блокировать его работу. Но пока наши люди не осознают это и будут продолжать поддерживать эти политические силы, то я должен заявить прямо - ожидать улучшения жизни достаточно трудно, поскольку во многом и многие решения зависят от решений парламента", - подчеркнул глава правительства.