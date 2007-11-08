В ”Газпроме” Бойко сказали зайти на той неделе

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР сегодня в Москве обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго Украины.

Согласно сообщению, стороны обсудили, в частности, принципы ценообразования на газ в последующие годы и поэтапный переход к рыночным ценам и тарифам при поставках газа в Украину и его транзите по территории cтраны до 2011 года.

По итогам встречи достигнута договоренность, что следующий раунд переговоров состоится через неделю, а в течение этого времени работа продолжится на уровне экспертов.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что на переговорах с Москвой ценовой коридор газа на 2008 год для Украины обсуждается в пределах 150-160 долл. за 1 тыс. кубометров.

Сегодня, 8 ноября, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в течение недели цена на российский газ для Украины будет определена окончательно.

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долл. за тыс. куб. м, с января 2006 года - 95 долл. за тыс. куб. м, а с января 2007 года - 130 долл. за тыс. куб. м (в связи с подорожанием туркменского газа).