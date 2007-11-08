Янукович говорит, что цену на российский газ уже просчитали
11:09, 08 ноября 2007Общество
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Бойко сейчас в Москве
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает, что в течение недели цена на российский газ для Украины будет определена окончательно
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на заседании правительства.
«Я надеюсь, что в ближайшие дни, неделю мы закончим эту работу, определимся с ценой, она уже просчитана, но окончательный результат будет только после того, как под документом будут стоять подписи», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Премьер напомнил, что министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сейчас находится в Москве и проводит переговоры с российской стороной о поставках природного газа в Украину и его цене.
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