Янукович говорит, что цену на российский газ уже просчитали

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает, что в течение недели цена на российский газ для Украины будет определена окончательно

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на заседании правительства.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни, неделю мы закончим эту работу, определимся с ценой, она уже просчитана, но окончательный результат будет только после того, как под документом будут стоять подписи», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер напомнил, что министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сейчас находится в Москве и проводит переговоры с российской стороной о поставках природного газа в Украину и его цене.