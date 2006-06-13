В этом году возбуждено 678 уголовных дел за невыплату зарплаты

С начала этого года оперативники Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины выявили 678 преступлений, связанных с невыплатой зарплаты и по которым возбуждены уголовные дела.

Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в прошлом году таких преступлений было раскрыто 643), сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

К совершению этих преступлений причастны 497 служебных лиц. 492 - предъявлено обвинение в преднамеренной невыплате зарплаты. Уголовные дела по 524 преступлениям этой категории уже расследованы и направлены на рассмотрение суда. Это результат скоординированной работы МВД и органов прокуратуры, к подследственности которой относится этот состав преступления.

Больше всего преступлений, связанных с невыплатой зарплаты, раскрыто в Днепропетровской, Львовской (по 69), Одесской (47), Запорожской (37), Хмельницкой (30), Ивано-Франковской (28), Кировоградской и Ривненской (по 24) областях.

Всего с начала этого года проведены проверки 4152 предприятий, где была задолженность по выплате зарплаты. По результатам проверок составлено и передано в суды 3 тыс. 824 административных материалов, по 63,3% из которых судами уже вынесено решение. Сумма наложенных судами на руководителей-нарушителей штрафов превысила 754 тыс. грн.