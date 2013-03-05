Луценко ответил, что могут сделать украинцы

Об этом он написал в своих ответах на вопросы в Фейсбуке, которые опубликованы сегодня в блоге на Украинской правде.

Так, отвечая на вопрос, что могут сделать украинцы, чтобы досрочно изменить власть, Ю.Луценко отметил, что теоретически это сделать очень просто. “4-миллионный Киев, который на последних парламентских выборах доказал невосприятие ПР, выходит на улицу и вынуждает к отставке тройку Межигорских старцев с должностей Президента, Премьер-министра и Председателя ВР. Но этого не будет. Потому что образованный Киев хорошо понимает, что отставка Януковича и Ко – необходимость, но недостаточное условие изменения системы олигархически-криминальной власти”, - отметил политик.

По его словам, без изменения системы власти изменений к лучшему не стоит ожидать.

“Вот почему я говорю о необходимости плана демонополизации экономики и политики в Украине. Только конкурентная экономика может обеспечить конкурентную политическую систему, где интересы олигархов будут соревноваться с интересами среднего класса. При сохранении нынешней матрицы власти все равно наоборот – при всем разнообразии партий и кандидатов в Президенты олигархия будет иметь контрольный пакет в АП, Кабмине и парламенте”, - продолжил Ю.Луценко.

Он посоветовал оценивать лидеров оппозиции с той точки зрения, способен ли он и его озвученная команда на ключевые должности действовать в интересах среднего класса.

“Главное – деофшоризация экономики, прозрачность госзакупок, независимый суд, открытие реестров собственности, общественное ТВ и т. п. Остальные намерения – декорации очередных друзей олигархии, оппозиция без альтернативы намерений”, - подчеркнул Ю.Луценко.