Тимошенко проводит консультации с Морозом

В Верховной Раде до сих пор не началось заседание подготовительной группы по проведению первой сессии парламента VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, начало заседания было запланировано на 15.00.

Для работы в заседании подготовительной группы в полном составе прибыли представители БЮТ (10 человек) и НУ-НС (5 человек). До сих пор не явились представители Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Также к помещению, где должно было начаться заседание, пока не пришел председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ.

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО опоздала на начало заседания на 20 минут, но впоследствии она оставила конференц-зал и, по информации УНИАН, сейчас проводит консультации с А.МОРОЗОМ.