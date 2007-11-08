Тимошенко проводит консультации с Морозом
15:59, 08 ноября 2007Политика
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Заседание не началось
В Верховной Раде до сих пор не началось заседание подготовительной группы по проведению первой сессии парламента VI созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, начало заседания было запланировано на 15.00.
Для работы в заседании подготовительной группы в полном составе прибыли представители БЮТ (10 человек) и НУ-НС (5 человек). До сих пор не явились представители Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Также к помещению, где должно было начаться заседание, пока не пришел председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ.
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО опоздала на начало заседания на 20 минут, но впоследствии она оставила конференц-зал и, по информации УНИАН, сейчас проводит консультации с А.МОРОЗОМ.
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