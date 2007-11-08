Литвин решил обратить на себя внимание

Представитель Блока Литвина не будет принимать участия в заседании рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады Украины VI созыва до понедельника.

Об этом сказал в интервью журналистам лидер блока Владимир ЛИТВИН.

По его словам, он ждет от лидеров партий и блоков реакции на его обращение о необходимости встречи и обсуждения вопросов, по которым возникают дискуссии. В.ЛИТВИН отметил, что необходимо договариваться, поскольку нельзя начинать работу парламента с противостояния и блокирования. Он сообщил, что сегодня сдал в ЦИК для регистрации свои документы. Он считает, что эта процедура должна быть завершена и тогда рабочая группа должна договариваться о сроках первого заседания парламента. По мнению В.ЛИТВИНА, первое заседание парламента целесообразно было бы провести 20-23 ноября.