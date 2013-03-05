9 регионалов убеждали журналистов, что они не совместители

Как передает корреспондент УНИАН, по этому поводу в ВР состоялся брифинг при участии 8 депутатов и одной помощницы депутата.

Этот брифинг вел лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Он отметил, что сегодня в СМИ был обнародован список депутатов из Партии регионов, которые якобы являются совместителями.

По его словам, этот брифинг организован с тем, чтобы убедить журналистов, что «передергивание» фактов не лучший метод работы в политике”.

Он прибавил, что представители оппозиции прежде чем выдвигать обвинение должны были бы убедиться в достоверности фактов.

На брифинге выступил народный депутат Украины Олег Шаблатович, который сообщил, что прекратил предпринимательскую деятельность 7 апреля 2010 года.

Другой народный депутат Украины Дмитрий Шпенов сообщил, что написал заявление о приостановлении адвокатской деятельности 11 ноября 2012 года.

Народный депутат Александр Герега сообщил, что написал заявление о прекращении предпринимательской деятельности 20 ноября 2012 года. По его словам, потом проходил процесс согласно законодательству по проверке и только потом 28 февраля 2013 года было решение о прекращении предпринимательской деятельности.

Народный депутат Артем Семенюк сообщил, что подал заявление о прекращении предпринимательской деятельности 7 декабря 2012 года.

Народный депутат Сергей Горохов сообщил, что написал заявление о прекращении предпринимательской деятельности 19 ноября 2012 года. По его словам, он не делает ничего для того, чтобы ускорить этот процесс в налоговой службе и в пенсионном фонде, поскольку бы это носило признаки коррупции.

Народный депутат Юрий Шаповалов сообщил, что написал заявление о прекращении предпринимательской деятельности 7 декабря 2012 года. Он отметил, что предпринимательскую деятельность не ведет.

Народный депутат Виктор Бондарь заявил: “Не имею что составлять сегодня, поскольку никакой предпринимательской деятельности не веду”. По его словам, его фамилия была случайно названа в списке совместителей. “Просто назвали однофамильца”, - подчеркнул он.

Еще один народный депутат Александр Биловол отметил, что никогда не был основателем никаких коммерческих фирм и никаких предприятий. По его словам, он предпринимательской деятельностью не занимался и поэтому ни о каком совместительстве не идет речь.

На брифинге также была помощник народного депутата Украины Виталия Грушевского Татьяна Томашевская. Она сообщила, что народный депутат болен, поэтому она за него озвучит информацию о том, что он подал заявление о прекращении предпринимательской деятельности 19 ноября 2012 года.

Лидер фракции ПР А.Ефремов отметил, что на заседании фракции было четкое требование к народным депутатам, чтобы они не совмещали депутатские полномочия с другими видами деятельности, которые запрещены законодательством Украины.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли Таисия Повалий слагать депутатские полномочия, поскольку она ведет концертную деятельность, А.Ефремов ответил, что на сегодняшний день никакого представления в отношении нее в регламентном комитете нет.

Он отметил, что в соответствии с законодательством Украины в принципе народный депутат может совмещать депутатские полномочия с творческой, но не коммерческой деятельностью.