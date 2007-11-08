Кабмин уволил Левочкина и Лукаш

Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял решение об увольнении всех руководителей государственных компаний и органов исполнительной власти в связи с их избранием народными депутатами Верховной рады 6-го созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ сегодня журналистам после завершения заседания правительства.

«Сегодня на заседании мы приняли решение об увольнении тех, кто работает на государственной службе для получения депутатского мандата, и сейчас они должны получить соответствующие приказы, поскольку они могут быть уволены только по решению Кабинета министров», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

Министр опроверг обвинение в затягивании процесса регистрации народных депутатов. «Никто ничего не затягивает. Все идет естественным путем», - подчеркнул он.

А.ТОЛСТОУХОВ уточнил, что речь идет о заместителях министров и руководящем составе Аппарата премьер-министра. По его словам, исключение составляют министры, а также руководители Фонда госимущества, Счетной палаты, Антимонопольного комитета и Национального банка, поскольку решение об их увольнении принимает парламент.

В частности, как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, распоряжением правительства уволены руководитель Аппарата премьер-министра Сергей ЛЕВОЧКИН, первый заместитель министра Кабинета Министров - начальник Управления правового обеспечения Секретариата Кабинета Министров Елена ЛУКАШ, заместитель министра Кабинета Министров Андрей КРАВЕЦ.

Кроме того, в связи с избранием депутатами правительство уволило президента государственного предприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, генерального директора концерна “Укратомпром” Андрея ДЕРКАЧА, председателя Национальной комиссии регуляции электроэнергетики Сергея ТИТЕНКО, первого заместителя министра промышленной политики Дмитрия КОЛЕСНИКОВА.

Распоряжением правительства уволены президент Национальной акционерной компании “Энергетическая компания Украины” Игорь ГЛУЩЕНКО, первый заместитель министра юстиции Валерий БОНДЫК, заместитель министра юстиции Инна БОГОСЛОВСКАЯ, заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Валерий БЕВЗ, председатель Государственной службы автомобильных дорог Владимир ДЕМИШКАН, а также первый заместитель министра охраны окружающей природной среды Сергей ГЛАЗУНОВ и генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Владимир КОЗАК.