Сторонники Батькивщины пикетируют ВАСУ

Около 150 сторонников «Батькивщины» пикетируют здание Высшего административного суда Украины на улице Московской в Киеве, который сегодня в 14.00 начнет рассмотрение представления председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака относительно возможности лишения Сергея Власенко депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, люди держат флаги партии “Батькивщина”, а также баннеры с надписью “Стоп диктатуре”.

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Вход в суд на данный момент охраняют около 20 работников милиции, в частности около 10 спецназовцев. Также усилена охрана внутри здания суда.

Сегодняшнее заседание суда по аналогичному представлению относительно представителя Партии регионов Андрея Веревского, которое началось в 10.00, также проходило под усиленной охраной. В частности, непосредственно в зале суда находилось 6 работников спецподразделения “Грифон”, еще около 10 работников милиции находились в холле здания суда.

На данный момент в суд прибыли несколько оппозиционных депутатов, охрана пропустила их в здание суда.

Вместе с тем, около 20 журналистов стоят под дверью ВАСУ. Несмотря на то, что заседание суда является формально открытым, представителей СМИ и других желающих попасть в зал суда охрана пока что не пропускает.