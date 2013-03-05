Канал «Рада» возглавил бывший пресс-секретарь Януковича
12:16, 05 марта 2013Политика
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Новым директором телеканала "Рада" назначен Игорь Толстых.
Игорь Толстых возглавив канал "Рада" / Фото: Аppu.org.ua
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховной Рады Украины Виктория Шведова.
Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак уволил прежнего директора канала Василия Климчука.
Как известно, Игорь Толстых ранее работал пресс-секретарем главы Донецкой ОГА Виктора Януковича.
С 1998 года работал гендиректором Донецкой областной ГТРК.
В августе 2004 года начал свою работу в Национальной телекомпании Украины, где с декабря 2004-го был назначен вице-президентом. С 2010 года был заместителем гендиректора НТУ.
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