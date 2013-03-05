Канал «Рада» возглавил бывший пресс-секретарь Януковича

12:16, 05 марта 2013
Политика
1587 0

Новым директором телеканала "Рада" назначен Игорь Толстых.

Игорь Толстых возглавив канал

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховной Рады Украины Виктория Шведова.

Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак уволил прежнего директора канала Василия Климчука.

Как известно, Игорь Толстых ранее работал пресс-секретарем главы Донецкой ОГА Виктора Януковича.

С 1998 года работал гендиректором Донецкой областной ГТРК.

В августе 2004 года начал свою работу в Национальной телекомпании Украины, где с декабря 2004-го был назначен вице-президентом. С 2010 года был заместителем гендиректора НТУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter