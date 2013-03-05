Оппозиционеры в ВР читают газеты и сидят в Интернете

Представители оппозиционных фракций Верховной Рады продолжают блокировать президиум и трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции «Батькивщина», которые находятся в президиуме, читают газеты и сообщения в Интернете.

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В это время депутаты из фракции ВО ”Свобода” сидят на своих рабочих местах и проводят совещания. Консультации с представителями “УДАРа” проводит лидер фракции Виталий Кличко.

В сессионном зале ВР находится небольшое количество народных депутатов.