Оппозиционеры в ВР читают газеты и сидят в Интернете
12:14, 05 марта 2013Политика
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Оппозиция продолжает блокировать президиум и трибуну ВР.
Депутаты пофотографировались, теперь читают новости
Представители оппозиционных фракций Верховной Рады продолжают блокировать президиум и трибуну парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции «Батькивщина», которые находятся в президиуме, читают газеты и сообщения в Интернете.
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В это время депутаты из фракции ВО ”Свобода” сидят на своих рабочих местах и проводят совещания. Консультации с представителями “УДАРа” проводит лидер фракции Виталий Кличко.
В сессионном зале ВР находится небольшое количество народных депутатов.
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