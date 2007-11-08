Азаров: пора закончить с брехней

Партия регионов продолжает подготовку к заседанию рабочей группы по организации проведения первой сессии Верховной Рады VІ созыва и надеется сесть за стол переговоров со своими коллегами в понедельник, 12 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил кандидат в депутаты от Партии регионов, первый вице-премьер-министр - министр финансов Николай АЗАРОВ на брифинге журналистам.

Он назвал «брехней» заявления о том, что Партия регионов игнорирует заседания Подготовительной группы. “Самая настоящая брехня”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его словам, на сегодняшний день члены Подготовительной группы от Партии регионов занимаются достаточно серьезно разработкой документов, которые лягут в основу рассмотрения на рабочей группе всех вопросов подготовки и организации первой сессии парламента нового созыва.

Н.АЗАРОВ отметил, что сейчас он как член этой рабочей группы не видит никакой необходимости “приходить и смотреть в чистые очи наших оппонентов без наличия таких документов, без наличия регистрационных свидетельств о том, что сидящий напротив меня человек действительно является народным депутатом”.

“Пора закончить с брехней, которая в таких масштабах распространяется в СМИ, а сосредоточиться на работе над документами. Вот мы предлагаем нашим партнерам по Верховной Раде будущего созыва, чтобы в понедельник, когда мы, скорее всего, сядем за стол переговоров, чтобы они тоже положили на стол альтернативные проекты всех документов – их около 35. Вот по каждому вопросу положили бы на стол свои проекты документов. Мы положим”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 и 7 ноября заседание группы по подготовке и организации первого заседания ВР VI созыва не состоялись в связи с отсутствием представителей от Партии регионов, Блока Литвина и КПУ.

В частности, Партия регионов предлагает перенести заседание группы по организации первого заседания ВР до завершения процедуры регистрации народных депутатов.

Всего в подготовительную группу входят 30 человек от политических сил, прошедших в ВР. Для кворума необходимо, чтобы на заседании присутствовали 16 человек. 7 ноября на заседании рабочей группы было всего 15 представителей от БЮТ и НУ-НС.