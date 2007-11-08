Матвиенко официально оформил разногласия с Тимошенко

Украинская республиканская партия "Собор" подготовила и направила в адрес политсовета блока "Наша Украина – Народная самооборона" свои замечания к проекту коалиционного соглашения между "НУ-НС" и БЮТ.

Лидер УНП «Собор» Анатолий МАТВИЕНКО сегодня передал руководству блока НУ-НС эти замечания.

В интервью УНИАН А.МАТВИЕНКО напомнил, что это соглашение сегодня только парафировано, а подписание его состоится после формирования фракций в парламенте. Лидер партии, которая входит в блок НУ-НС, отметил, что в случае, если эти замечания не будут учтены, он подпишет соглашение с предостережениями.

А.МАТВИЕНКО также объяснил, что на сегодня никто из членов блока не подписывался под соглашением. По его словам, члены НУ-НС и он лично подписались только под согласием войти в демократическую коалицию.

Как сообщает пресс-служба партии, предлагаемые изменения касаются положений ряда разных разделов соглашения.

Среди них вопрос внутренней организации высших органов государственной власти и административной реформы в Украине, императивного мандата, возвращение сбережений вкладчиков Сбербанка УССР и вступления Украины в НАТО.

Также партия подготовила предложения относительно правового статуса политических партий и пакета законопроектов, который предлагается принять безотлагательно после начала работы Верховной Рады шестого созыва.

Соответствующие замечания УРП "Собор" к соглашению о создании коалиции демократических сил 7 ноября были утверждены центральным проводом партии.

Партия также будет настаивать на рассмотрении своих предложений на заседании политсовета блока "НУ-НС" и в случае их отклонения оставляет за собой право подписать коалиционное соглашение с предостережениями.

Центральный провод отмечает, что усилия УРП "Собор" в направлении совершенствования проекта соглашения и согласования всех спорных вопросов между "НУ-НС" и БЮТ направлены на построение стабильной демократической коалиции, устранения внутренних противоречий между ее участниками цивилизованным, европейским способом.