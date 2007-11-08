Регионалы думают, что Витренко теперь служит ”незабываемой” Тимошенко

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО отвергает обвинение в том, что его политическая сила пытается подкупить кандидатов в депутаты от Блока Юлии Тимошенко и блока "Наша Украина - Народная самооборона".

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО опровергает заявление лидера Прогрессивной социалистической партии Наталии ВИТРЕНКО о том, что ПР потратила колоссальные средства для того, чтобы помешать созданию коалиции БЮТ – НУ-НС.

"Я думаю, что просто Наталия Михайловна, уже как человек в возрасте, устала и пытается привлечь к себе внимание. Пусть лучше посмотрит на то, кто ее финансировал в этой избирательной кампании", - сказал он. При этом представитель Партии регионов отметил, что прежде чем выдвигать любые обвинения, необходимо предоставлять факты.

Также В.КОЛЕСНИЧЕНКО сказал, что вопрос о политической коррупции чаще всего является одним из инструментов борьбы БЮТ против своих оппонентов. В связи с этим он подчеркнул, что ни одно обвинение со стороны БЮТ не было подтверждено. При этом кандидат в депутаты считает, что корень заявления Н.ВИТРЕНКО можно искать именно в БЮТ.

"По аналогии я могу допустить, что она (ВИТРЕНКО) получила задание от незабываемой Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы подобные глупости распространять по Украине", - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обвиняла Партию регионов в попытках подкупить кандидатов в депутаты, избранных по списку ее блока. В частности, 7 ноября Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Я хочу Партию регионов разочаровать - они не найдут таких депутатов в демократическом секторе – ни в нашей команде, ни в команде НУ-НС».

Лидер БЮТ отметила, что, по ее информации, уже обращались к 56 депутатам из БЮТ с предложениями не входить в демократическую коалицию, но ни один из тех депутатов не согласился на такое предложение.