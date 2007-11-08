Янукович хочет раздать всем сестрам по серьгам

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что необходимо отметить всех руководителей регионов за подготовку к зиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.

Глава правительства подчеркнул, что первые морозы выявили те недостатки, которые были при подготовке к осенне-зимнему периоду. “Нам надо, как говорится, раздать всем сестрам по серьгам”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, уточнив, что тех, кто хорошо подготовил регионы и отрасль к зиме, необходимо отметить. Также необходимо отметить и тех, у кого были недостатки.

“Обязательно еще раз надо сделать все, чтобы их ликвидировать (недостатки - УНИАН), так как людям от того теплее не будет, если кого-то мы уволим с должности”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что комиссии сейчас работают, и под контролем в вопросе подготовки к зиме находятся все регионы.