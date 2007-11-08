МИД Украины сделал заявление относительно последних событий в Грузии

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что действия всех сторон грузинского конфликта должны происходить с соблюдением демократических норм.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по поводу последних событий в Грузии, текст которого передан УНИАН.

“В Украине с сопереживанием следят за развитием последних событий в Грузии. Исходим из того, что все действия сторон должны происходить в соответствии с конституционными рамками и с соблюдением демократических норм и стандартов», - отмечается в заявлении.

МИД призвал стороны конфликта к сдержанности и избежанию шагов, провоцирующих эскалацию напряженности.

“Только установление и развитие конструктивного диалога между всеми сторонами должно стать ключом к исправлению ситуации, способствовать обеспечению стабильности и спокойствия в стране.

События в Грузии являются исключительно ее внутренним делом. В то же время Украина подтверждает свою готовность, в случае необходимости, оказать помощь в непростое время испытаний для грузинской демократии», - говорится заявлении украинского МИД.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК срочно направил в Грузию своего Специального представителя, заместителя министра Константина ЕЛИСЕЕВА.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Грузии проходили массовые акции протеста, организованные оппозицией. 7 ноября полиция начала разгоны демонстраций с использованием водометов, слезоточивого газа и пластиковых пуль, а в ночь с 7 на 8 ноября президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ ввел на всей территории Грузии чрезвычайное положение сроком на 15 суток, в ходе которого запрещено проводить митинги и демонстрации, выпускать информационные сообщения о ситуации в Грузии на всех теле- и радиоканалах, кроме Общественного телевидения. М.СААКАШВИЛИ заявил о причастности России к массовым акциям протеста в Грузии.