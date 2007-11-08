Шурма: Добкин бегает быстрее, чем Черновецкий и Луценко

Заместитель мэра Харькова Игорь Шурма считает, что Михаил Добкин способен обогнать киевского мэра Леонида Черновецкого и лидера НУ-НС Юрия Луценко в забеге.

"По своим физическими кондициями, Добкину уступили бы и Черновецкий, и Луценко. Если бы трое этих людей бежали кросс - Добкину равных не было бы. Поверьте, я это говорю как человек, который знает, сколько бассейнов в день проплывает мэр Харькова". Так заместитель городского председателя Харькова Игорь Шурма на пресс-конференции во Львове прокомментировал упреки в адрес Михаила Добкина относительно употребления им наркотиков.

Что касается предложения Юрия Луценко, чтобы мэр Харькова сдал кровь на анализ относительно употребления наркотиков, Игорь Шурма сказал так: "Анализы знаете, кто сдает - только больные люди".

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