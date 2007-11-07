В ПР успокаивают Тимошенко: даже простых людей тяжело собрать вместе

Партия регионов планирует в пятницу, 9 ноября, получить свои временные удостоверения народных депутатов Украины.

Об этом в эфире “5-го канала” заявил представитель партии Тарас ЧОРНОВИЛ.

"Я хочу всех успокоить, что до конца недели все избранные по списку Партии регионов получат удостоверения", - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, сейчас документы будущих депутатов проверены на 90%. "Насколько я знаю со слов юристов, – я этим процессом непосредственно не занимаюсь, - документы подали, и в пятницу мы получим удостоверения", - прибавил он.

Также Т.ЧОРНОВИЛ сказал, что поддерживает Александра МОРОЗА в словах, что "не нужно создавать коллизию – ни разу, ни в 2002, ни в 2006 году рабочая группа не начала работу своевременно".

"Даже простых людей, которые были в ссоре, тяжело собрать вместе. А вы знаете, какое противостояние на выборах", - отметил регионал.

Т.ЧОРНОВИЛ также сказал, что парламент примет присягу не 20 ноября, как планирует лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, а 25 ноября, в последний вторник отведенного срока, передает “Украинская правда”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, заседание рабочей группы по организации и подготовки первого заседания Верховной Рады VІ созыва из-за отсутствия кворума не состоялось.

Вчера представители Партии регионов и КПУ выразили свою позицию относительно неучастия в работе подготовительной группы в связи с тем, что лишь частично зарегистрированы кандидаты в народные депутаты.