Черномырдин согласится с новыми правилами, но только для всех

Введение регистрации граждан России в Украине можно будет понять, если эти же правила будут распространяться на граждан других стран, считает посол РФ в Украине Виктор Черномырдин.

"Украина уже заявила, что если Россия введет подобные меры для украинцев, то адекватно будет и для России. Ну что ж, значит так и будет. Если только не для россиян, а для всех, тогда понятно, а если только для россиян, тогда непонятно", - сказал посол.

Посол также подчеркнул, что новая система регистрации очень упрощена и не будет требовать особых усилий и документов. "Когда закон будет введен в жизнь - решается на уровне МИДов", - отметил Черномырдин.

Ранее представитель МИД Украины Андрей Дещица сказал, что Киев готов ввести принцип регистрации российских граждан, в ответ на принятие Россией решения об обязательной постановке на миграционный учет граждан Украины, въезжающих в Россию более чем на трое суток.

Украинская правда