Тимошенко уверена, что регионалы зайдут в Верховную Раду

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что Партии регионов не удастся заблокировать работу новоизбранной Верховной Рады путем отказа ее членов зарегистрироваться народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.

«Не может сработать та модель, о которой так много говорит сегодня Партия регионов, чтобы 150 депутатов не зашли в Верховную Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что по инициативе Партии регионов до проведения досрочных выборов была отменена статья 101 закона о выборах народных депутатов, которая разрешала отменять депутатский резерв избирательного списка каждой политической силы. «И сегодня никто не имеет права отменить так называемые резервные депутатские “хвосты”. И это значит, что если не зайдут эти депутаты, то зайдут те, кто будет за депутатами, которые отказались заходить в Верховную Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя заявление представителей Центральной избирательной комиссии, что Верховная Рада VI созыва может начать свою работу, поскольку уже зарегистрировано более 226 депутатов, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что эти заявления Центризбиркома подтверждены положениями законодательства. Она напомнила, что в течение года после проведения досрочных выборов нельзя проводить еще одни выборы.

«И это значит, что парламент будет работать в том составе, в котором он сформирован», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, если какая-то часть депутатов не захочет принимать участие в работе ВР, то это будет их выбор.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов и Блок Литвина еще не направили в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации своих депутатов.

Сегодня представитель Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА заявил, что “регионалы” подготовят необходимые документы всех кандидатов в депутаты, и все вместе передадут их в ЦИК для регистрации.

Согласно избирательному законодательству, кандидаты в народные депутаты должны до 16 ноября подать в ЦИК документы для регистрации. Еще в течение пяти дней комиссия может рассматривать документы и, таким образом, 21 ноября ЦИК должна зарегистрировать всех избранных депутатов.