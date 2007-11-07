У Тимошенко есть информация, что ПР пыталась купить 56 ее депутатов

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в БЮТ и “Нашей Украине – Народной самообороне” не найдется депутатов, которых можно будет подкупить, чтобы они не вошли в демократическую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам, комментируя слухи о возможном подкупе депутатов от этих политических сил.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что одной из причин затягивания работы Подготовительной группы по организации первого заседания ВР является попытка «подкупа депутатов и разрушения голосования как за спикера, так и за премьер-министр». По ее словам, «они ищут продажных депутатов в демократическом секторе».

«Я хочу Партию регионов разочаровать - они не найдут таких депутатов в демократическом секторе – ни в нашей команде, ни в команде НУ-НС. Я в этом имею полную уверенность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ отметила, что, по ее информации, уже обращались к 56 народным депутатам из фракции БЮТ с предложениями не входить в коалицию, но ни один из тех депутатов не согласился на такое предложение.

Она заверяет, что БЮТ «абсолютно единогласно» проголосует за кандидатуры спикера и премьер-министра Украины.

Обращаясь к представителям от НУ-НС, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что коллеги могут высказать и свою позицию по этому поводу.

В ответ Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что «после бурных внутренних дискуссий мы будем единогласными в зале».

Он также сказал, что все депутаты от «Народной самообороны» «являются верными своим обязательствам перед избирателями, и как один будут голосовать за создание демократической коалиции».

Он еще раз опроверг слухи о том, что Александр ОМЕЛЬЧЕНКО не поставил свою подпись под соглашением о демократической коалиции. По его словам, «некоторые стереотипы слухов продолжают жить в прессе».