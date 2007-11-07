БЮТ и НУ-НС назвали крайний срок для заседания ВР

Блок Юлии Тимошенко и блок “Наша Украина – Народная самооборона” настаивают, чтобы первое заседание Верховной Рады VI созыва состоялось не позже 20 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил председатель политсовета НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«20 ноября – это крайний срок, когда может начаться заседание ВР», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил, что вообще целесообразно было бы начать работу нового парламента 15 ноября. «Если на это будет воля всех других политических сил, то мы будем приветствовать такое решение», - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, промедление с началом работы нового парламента негативно влияет на украинскую экономику.