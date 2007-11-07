Мороз просит политсилы «снять искусственно созданную коллизию»

Заседание рабочей группы по организации и подготовке первого заседания Верховной Рады VІ созыва из-за отсутствия кворума не состоялось.

Как сообщил председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ, на заседании рабочей группы было всего 15 представителей от БЮТ и НУ-НС (Всего в группе 30 представителей от 5 политических сил, прошедших в парламент, – УНИАН).

А.МОРОЗ напомнил, что согласно регламенту, в заседании рабочей группы должны принимать участие не менее 16 представителей.

По его словам, договорились, что заседание будет проведено завтра, 8 ноября, в 15.00.

А.МОРОЗ сказал, что рекомендовал политическим силам, прошедшим в парламент, чтобы их руководители собрались и обсудили вопросы, связанные с проведением заседания рабочей группы. Он считает, что необходимо «снять искусственно созданную коллизию».

Он отметил, что еще вчера представители Партии регионов и КПУ выразили свою позицию относительно неучастия в работе подготовительной группы в связи с тем, что только частично зарегистрированы кандидаты в народные депутаты.

На вопрос журналистов, как все-таки быть с заседанием рабочей группы, А.МОРОЗ ответил, что «все будет в порядке».

По его словам, лидеры политических сил должны снять все вопросы, возникшие между ними.