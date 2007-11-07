ПР, КПУ и блок Литвина игнорируют заседание рабочей группы

На заседании рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады VІ созыва присутствуют только представители от “Нашей Украины – Народной самообороны” и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила пресс-секретарь председателя ВР V созыва Виктория ШВЕДОВА.

Она отметила, что на заседании рабочей группы отсутствуют представители Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября заседание группы по подготовке и организации первого заседания ВР VI созыва было перенесено на сегодня, 7 ноября, в связи с отсутствием представителей от Партии регионов, Блока Литвина и КПУ.

В частности, вчера заседание покинула представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА. Она заявила, что Партия регионов предлагает перенести заседание группы по организации первого заседания ВР до завершения процедуры регистрации народных депутатов.

Также заседание покинули представители КПУ в этой Подготовительной группе Адам МАРТЫНЮК и Валентин МАТВЕЕВ, а позже ушел и представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ. Кроме того, заседание покинул и Председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ.