Тернопольская ОГА все-таки провела коллегию с советником Януковича - в райцентре

Расширенная коллегия Тернопольской облгосадминистрации о состоянии внедрения реформ в сфере землепользования, проведение которой сегодня в Тернополе сорвали представители ВО «Свобода», состоялась сегодня в Лановцах (районный центр на северо-востоке области - УНИАН).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что в работе коллегии принял участие советник Президента Украины Александр Нефедов.

Во время коллегии начальник Главного управления Госземагентства в Тернопольской области Роман Папировский отметил, что со времени провозглашения земельной реформы 15 марта 1991 года в области были установлены границы сельских населенных пунктов, сформированы границы советов, произведена денежная оценка земель сельскохозяйственного назначения, около 60% всех земель трансформировано из государственной формы собственности в частную.

Местное интернет-издание «Про все» сообщает, что для того, чтобы провести коллегию в Лановцах, по инициативе председателя райгосадминистрации была остановлена сессия Лановецкого райсовета, поскольку срочно необходим был зал.

Как уже сообщал УНИАН, сегодня в Тернополе представители ВО «Свобода» сорвали коллегию облгосадминистрации и регионального комитета экономических реформ с участием руководителя Главного контрольного управления Администрации Президента Украины Александра Нефедова.

Часть «свободовцев» после пикета прорвалась с громкоговорителями на заседание коллегии, устроив митинг перед участниками коллегии и требуя от присутствующих руководителей областных и районных служб, учреждений, среди которых были и руководители правоохранительных органов, «отказаться от сотрудничества с преступниками, не терпеть унижений и позора со стороны коррупционеров и взяточников, присоединиться к защите интересов общества и восстановлению законности».

Также представители ВО «Свобода» осудили блокирование работы ТИК, из-за чего не могут приступить к работе 19 новых депутатов облсовета.

Из-за действий «свободовцев» заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Желиховский объявил заседание закрытым.