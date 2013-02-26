В аварии ракеты «Зенит» Россия обвиняет Украину

Причиной аварии ракеты-носителя «Зенит» стала неисправность блоков, произведенных в Украине, к российской технике претензий нет. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко, передает РИА «Новости».

«Доклад представлен Дмитрием Олеговичем Рогозиным (премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву – РИА «Новости»), выводы доклада сводятся к тому, что причиной аварии стала неисправность блоков, произведенных в Украине, к российской технике претензий нет", - сказал И.Харченко.

Он добавил, что доклад был представлен Д.Медведеву 15 февраля.

И.Харченко также сообщил, что Роскосмосу поручено повести проверку финансово-экономической деятельности в рамках данного международного проекта и доложить правительству, что делать дальше, поскольку по международным договоренностям, за деятельность российских предприятий (95% «Морского старта» принадлежит РКК «Энергия») ответственность несет РФ.

Напомним, пуск ракеты-носителя Зенит-3SL со спутником Intelsat-27 в рамках «Морского старта» завершился неудачей 1 февраля 2013 года - ракета и спутник упали в Тихий океан. Этот старт стал первой неудачей для «Морского старта» за последние шесть лет. Представитель КБ «Южное», где разрабатывалась ракета, ранее сообщил РИА Новости, что авария была связана со сбоем в работе бортового источника мощности первой ступени.