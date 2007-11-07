У Блока Литвина есть предложение к Тимошенко, Януковичу, Луценко и Симоненко

Блок Литвина предлагает 8 ноября в 15.00 собраться всем лидерам политических сил, прошедшим в парламент, вместе с представителями рабочей группы по подготовке первой сессии Верховной Рады для того, чтобы договориться о таких принципах работы, которые бы обеспечили вывод из кризиса рабочей группы и стимулировали всех политиков к прозрачным действиям и открытому принятию решений.

Об этом сказал в интервью журналистам представитель Блока Литвина в рабочей группе по подготовки первой сессии Верховной Рады Игорь ШАРОВ.

Он отметил, что не видит «перспектив в работе рабочей группы без выяснения целого пакета политических вопросов».

«Существует реальная угроза того, что деятельность рабочей группы станет предметом политических спекуляций», – сказал Игорь ШАРОВ. Он считает, что «новый парламент обязательно должен начать свою работу в условиях соблюдения всех законодательных и регламентных норм».

«И в рабочей группе, и в Верховной Раде должны работать все народные депутаты Украины, представляющие различные политические силы, избранные в парламент», – убежден представитель Блока Литвина.