Украина требует своего участия во всех переговорах по «Южному потоку»

Об этом сообщают РИА Новости по информации издания Коммерсантъ-Украина.

Украинская сторона критически оценивает роль европейских партнеров в вопросе газового сотрудничества. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил в Брюсселе, где в понедельник прошел саммит Украина-ЕС, что украинская делегация выразила серьезное недовольство тем, как европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) защищает интересы Украины, вступившей в ЕЭС в начале 2011 года.

"Нас беспокоит то, что Евросоюз и ЕЭС не реагируют на выставленный нам счет ("Газпромом"на 7 миллиардов евро за недопоставленный газ - ред.), а также на ситуацию со строительством обходных газопроводов, в том числе "Южного потока". Мы четко об этом заявили", - сообщил министр.

По словам Ставицкого, на вчерашних переговорах Киев потребовал, чтобы украинской стороне предоставили право участия во всех внутриевропейских переговорах, касающихся строительства "Южного потока".

Украинский президент Виктор Янукович в минувшую пятницу заявил, что Киев в ближайшее время примет решение о своем дальнейшем членстве в Европейском энергетическом сообществе (ЕЭС), поскольку не видит никаких преимуществ от текущего сотрудничества. По словам Януковича, Украина уже высказал свое неудовлетворение позицией ЕЭС по поводу строительства газопровода "Южный поток"в обход украинской территории и молчанием европейской стороны по поводу счета Газпрома на 7 миллиардов долларов, выставленного за недобор газа Украиной в 2012 году.