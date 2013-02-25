Свобода хочет создать ВСК, чтобы расследовать «дерибан» во Львове

Народный депутат Андрей Мохник (фракция “Свобода”) предлагает Верховной Раде образовать Временную следственную комиссию ВР по вопросам проверки деятельности исполнительных органов Львовского городского совета и расследованию фактов незаконного внедрения транспортной сети во Львове, фактов нецелевого использования грантовых средств Европейского банка реконструкции и развития при осуществлении финансово-хозяйственных операций должностными лицами Львовского горсовета.

Проект соответствующего постановления зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Однако в настоящее время текст проекта постановления недоступен.