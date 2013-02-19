Львовский облсовет просит у Азарова 800 миллионов на дороги

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении говорится, что «ежегодное увеличение движения автотранспортных средств по дорогам Львовской области, сложные погодные условия, отсутствие системных ремонтных работ, недофинансирование дорожной отрасли повлекло разрушение сети дорог Львовской области: образовались выбоины и неровности на поверхности дорог. Как следствие – дорожно-транспортные происшествия с летальными исходами, заторы, невозможность обеспечить людей в условиях бездорожья транспортным сообщением между населенными пунктами, выход из строя автотранспорта, поступление жалоб и заявлений в органы власти, перекрытие дорог”.

В обращении отмечается, что на 2013 год на ремонт и содержание автодорог области предусмотрено 200 млн грн с учетом субвенций государственного бюджета. „Однако такой объем финансирования является недостаточным, и обеспечивает ремонт лишь отдельных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и коммунальных дорог и улиц”.

"Для проведения безотлагательных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений, а также первоочередных работ по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию Львовской области дополнительно необходимо около 800 млн грн”, - говорится в обращении областных депутатов.

За принятие данного обращения проголосовали 78 депутатов Львовского областного совета из 116.