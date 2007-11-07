Во Львове подрались националисты и коммунисты

Сегодня на площади возле монумента Славы на ул. Стрыйской во Львове прошли акции левых сил по случаю 90-й годовщины Октябрьской революции и акция протеста под лозунгом «Геть комуністичну чуму!» представителей всеукраинского объединения «Свобода» и Конгресса украинских националистов.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятиях приняли около 100 представителей Коммунистической партии Украины и Прогрессивной социалистической партии Украины, а также приблизительно столько же представителей «Свободы» и КУНа. Участники параллельных акций были разделены двойным кордоном милиции и турникетами.

Уже в начале митингов радикально настроенные представители «Свободы» забросали яйцами монумент Славы воинам-освободителям и участников митинга левых сил. В ответ левые скандировали «Геть бандерівців!».

В ходе своей акции члены ВО «Свобода» построили символическую виселицу, на которой были подвешены макеты с изображением лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО, лидера ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО, а также Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Речи коммунистов заглушались возгласами «свободовцев» «Смерть комуністичній чумі!». Также участники акции протеста правых сил в ходе акции сожгли принесенные с собой четыре флага КПУ.

Параллельные акции охраняли около 300 работников милиции, площадь была окружена несколькими машинами с бойцами спецподразделений.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника Главного управления МВД Украины во Львовской области Владимир ДИТЮК, в ходе столкновений между участниками акций работниками милиции были задержаны восемь человек, которые пытались устроить беспорядки и драку.

«Мы сейчас устанавливаем, к каким политическим силам они себя относят. Они задержаны за нарушение общественного порядка и провокационные действия во время массовых мероприятий», - отметил В.ДИТЮК.

После завершения митинга представителей Компартии и ПСПУ работники милиции по одиночке под конвоем заводили в специально подогнанный автобус с целью избежания дальнейших столкновений.

В данное время участники акций разошлись с площади, возле монумента Славы остались разорванные макеты политических деятелей, обгоревшие флаги КПУ, разбросанные венки и цветы, а памятник стоит облепленный потеками яиц и скорлупы.