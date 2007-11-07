Черновецкий просит не махать кулаками на Майдане

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал политические силы не использовать Майдан Незалежности как арену для выяснения отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Хватит уже использовать одну из самых выдающихся достопримечательностей Киева и Украины - Майдан Незалежности - как место, где можно сводить политические счеты и кулаками доказывать оппонентам правильность своих идей», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Никто из политиков не подсчитывал какие убытки несет столица, когда главная площадь страны превращается в место для митингов, сколько стоит городскому бюджету уборка мусора после политических туристов, и сколько труда и силы стоит обеспечения порядка», - отметил Киевский городской председатель. По его словам, столичная власть не против проведения митингов, но когда несколько политических сил диаметрально противоположных взглядов пытаются в одном месте и в одно время проводить собрания своих сторонников, то ничего хорошего из этого не выйдет. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ посоветовал делами, а не путем мордобоя, отстаивать свои политические взгляды.

Киевский мэр также заявил, что подобные мероприятия никак не делают столицу Украины привлекательной для туризма. «Не стоит забывать, что Киев - столица европейского государства. Хотя бы один раз увидев, как между собой выясняют отношения представители одной нации, одной страны, иностранные туристы уже никогда больше не посетят Украину во второй раз. Поэтому не стоит забывать, что Киев - это лицо Украины. И это лицо не должно быть с кровоподтеками и царапинами», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.