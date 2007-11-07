Ющенко вызвал к себе троицу
10:57, 07 ноября 2007Политика
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Встреча запланирована на 11 часов
Президен Виктор Ющенко намерен провести встречу с секретарем СНБО Иваном Плющом, министром иностранных дел Арсением Яценюком и министром топлива и энергетики Юрием Бойко.
Встреча запланирована на среду, 11 часов, сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, возле секретариата журналисты видели одного из членов блока "Наша Украина – Народная самооборона" Юрия Еханурова.
Как известно, во вторник пресс-секретарь МИД Андрей Дещица заявил, что Яценюк находится на больничном.
В свою очередь Плющ во вторник был на матче "Шахтер" – "Милан", который также посетил премьер-министр Виктор Янукович.
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