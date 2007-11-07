Станция метро “Майдан Незалежности” временно не работает

Сегодня в Киеве станция метро “Майдан Незалежности” не работает в режиме “вход-выход”.

Как сообщила агентству УНИАН дежурная по метрополитену, поезда курсируют в привычном режиме, но нет выхода наружу со станции. В то же время есть возможность перехода на станцию метро “Крещатик” и пересадка на другие поезда. Дежурная отметила, что не определено время, до которого будет действовать такой режим работы метрополитена, но добавила, что станция будет открыта “после завершения митингов”.

Со стороны Европейской площади улица Крещатик перекрыта щитами. Со всех сторон Майдан Незалежности также перекрыт щитами и есть милицейские посты. Движение машин запрещено.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам внутренней политики Киевской городской государственной администрации Виктора ГОНЧАРУКА, Окружной административный Суд Киева запретил Коммунистической партии Украины и Всеукраинскому объединению “Свобода” проведение акций 7 ноября на Майдане Незалежности и Крещатике. КПУ имеет право провести свои мероприятия по случаю 90-летия Октябрьской революции на Арсенальной площади и, при желании, спуститься колоннами к Европейской площади. А поскольку ВО “Свобода” подавала заявку на проведение своей акции «Преступления коммунизма должны быть осуждены, коммунистическая идея - запрещена» только на Майдане Незалежности, то теперь, после решения суда, они не могут 7 ноября проводить никаких мероприятий.