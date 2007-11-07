Милиция перекрыла Майдан: ”Октябрьская революция!”

Выход из станции метро "Майдан Независимости" в Киеве утром в среду, 7 ноября, перекрыт.

На пути к выходу стоит цепочка работников МВД.

На вопрос, с чем это связано, работник метрополитена лаконично ответил: "Октябрьская революция!".

Как известно, Коммунистическая партия Украины и ВО "Свобода" планировали провести 7 ноября на Майдане Независимости свои акции: Компартия – по случаю 90-летия Великой Октябрьской революции, "Свобода" – под лозунгом "Преступления коммунизма должны быть осуждены. Коммунистические преступления запрещены".

Поскольку они не смогли договориться о размежевании своих акций во времени или пространстве, Киевская городская госадминистрация обратилась в суд.

Во вторник, 6 ноября, Окружной административный суд Киева запретил Компартии и ВО "Свобода" проведение акций 7 ноября на Майдане Независимости и Крещатике.

Украинская правда