«Свобода» обещает не мешать митингу левых во Львове 23 февраля

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель ЛОО Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк.

По его информации, митинг начнется в 11.00 на площади возле Монумента воинам-освободителям на улице Стрыйской во Львове.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Маркиян Лопачак, представители ВО «Свобода» не намерены препятствовать проведению митинга, поскольку «это их право».

Вместе с тем он отметил, что участники митинга должны соблюдать выполнение постановления Львовского городского совета «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории Львова», а вот выполнение постановления (недопущение разворачивания флагов с символикой КПУ и СССР), по его словам, будут контролировать «свободовцы» с представителями правоохранительных органов.

Справка УНИАН. 26 апреля 2012 года депутаты Львовского городского совета приняли постановление «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории Львова».