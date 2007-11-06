Суд запретил Симоненко и Тягнибоку завтра появляться на Крещатике и Майдане

Окружной административный Суд Киева запретил Коммунистической партии Украины и Всеукраинскому объединению “Свобода” проведение акций 7 ноября на Майдане Незалежности и Крещатике. Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления по вопросам внутренней политики Киевской городской государственной администрации Виктор ГОНЧАРУК.

Таким образом, по его словам, КПУ имеет право провести свои мероприятия по случаю 90-летия Октябрьской революции на Арсенальной площади и, при желании, спуститься колоннами к Европейской площади. Но им запрещено идти к памятнику Ленину через Крещатик, уточнил В.ГОНЧАРУК.

А поскольку ВО “Свобода” подавала заявку на проведение своей акции «Преступления коммунизма должны быть осуждены, коммунистическая идея - запрещена» только на Майдане Незалежности, то теперь, после решения суда, они вообще не могут 7 ноября проводить никаких мероприятий, сказал Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА.

На вопрос, поступили ли в мэрию новые заявки на проведение акций 7 ноября, В.ГОНЧАРУК сообщил, что, кроме КПУ и ВО “Свобода”, поступила заявка от Прогрессивной социалистической партии Украины о возложении цветов к памятнику Ленину. Как заявлено, в этой акции планируется участие до 60 человек.

Как сообщал УНИАН, после сообщения о намерении КГГА через суд запретить проведение акций 7 ноября на Майдане Незалежности и Крещатике, “Свобода” заявила, что проведет свою акцию в любом случае.