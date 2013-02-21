В родной области Ющенко налоговики «похоронили» организацию его сторонников

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд удовлетворил иск Государственной налоговой инспекция в г. Сумы о прекращении регистрации юридического лица — Сумской областной центр Всеукраинского объединения «За Украину! За Ющенко!» в связи с тем, что ответчик больше года не подает в ГНИ в г. Сумы налоговую отчетность.

Как сообщили сегодня в Сумском горисполкоме: «Получили копию постановления суда для внесения в Единый государственный реестр записи о судебном решении о прекращении юридического лица этого центра».

Справка УНИАН. Сумской областной центр Всеукраинского объединения «За Украину! За Ющенко!» был зарегистрирован Сумским горисполкомом как юридическое лицо 6 мая 2008 г.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко родился в селе Хоружевка Недригайловского района Сумской области.