Кириленко ждет, когда настанет тот самый понедельник

Лидер НУНС Вячеслав Кириленко призывает не обращать внимания на отсутствие подписей нескольких членов блока под намерениями относительно создания демократической коалиционных и заверяет, что само соглашение подпишут все члены блока.

Так он прокомментировал информацию о том, что трое представителей НУНС до сих пор не подписали соответствующий протокол.

По словам Кириленко, "подписей по состоянию на начало заседания подготовительной группы не было, возможно они есть теперь".

Он также не ответил на вопрос о том, сообщали ли ему о причинах задержки подписания, "так как они пообещали в понедельник, и все ждут, когда этот понедельник настанет".

"Я советую направить этот вопрос к ним. Я отвечаю за то, чтобы 72 голоса было для коалиции демократических сил. Когда парламент соберется, 72 голоса за коалицию у нас будет", - добавил он.