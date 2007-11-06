Ведомство Шуфрича обвиняют в неэффективном использовании 300 млн. грн.

Счетная палата обвиняет Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы в неэффективном использовании свыше 300 млн. грн. бюджетных средств в 2006 - первом полугодии 2007 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

Согласно сообщению, специалисты Счетной палаты провели аудит использования бюджетных средств МЧС и выявили, что министерство неэффективно выполняло бюджетную программу "Обеспечение мероприятий в сфере гражданской защиты" в 2006 году и первом полугодии 2007 года.

"Показатели эффективности, качества и конечного продукта, которые были определены в паспортах этой бюджетной программы в 2006 и 2007 годах, не отвечали цели и названию бюджетной программы", - говорится в сообщении.

Поэтому, считают в Счетной палате, ассигнования по этой программе преимущественно направлялись на самообеспечение, то есть, на содержание и текущие расходы подразделений и служб системы гражданской защиты (заработную плату, мероприятия социальной защиты, премии и т. п.). “На такую основную составляющую, как материально-техническое обеспечение, в том числе закупку новой техники и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийного бедствия, средства, фактически, не тратились”, - отмечают в контролирующем органе.

Счетная палата отмечает, что при отсутствии надлежащей бюджетной дисциплины в МЧС Украины и подчиненных ему структурных подразделениях в ходе использования средств государственного бюджета по этой бюджетной программе в 2006 году и I полугодии 2007 года использовано с нарушением требований действующего законодательства бюджетных средств свыше 15 млн. грн., неэффективно – более чем 301 млн. грн. Прямые потери бюджета составили свыше 16 млн. грн.

О результатах аудита проинформирована Верховная Рада Украины, Кабинет министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Министерству Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы направлен отчет о результатах проведенного аудита для соответствующего реагирования.