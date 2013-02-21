Бывшая жена Власенко не понимает, почему его требуют отпустить за границу

«Вопрос отношения Власенко к своей бывшей семье, к своим детям – это наше личное дело», - говорится в ее обращении, переданном УНИАН.

«Я надеюсь, что у уважаемого представителя от ПАСЕ, депутата нидерландского парламента Питер Омцигтa есть собственные дети. Надеюсь, он не забыл, что будучи вице-президентом комитета по социальным вопросам и семье лично занимался вопросами защиты детей. Господину Омцигту, члену Христианской Демократической партии прежде чем делать такие заявления и защищать Власенко, сначала надо было потребовать от Власенко выпустить заграницу свою собственную дочь», - заявляет Окунская.

«К сожалению, она, в отличии от Ваших собственных детей, г-н Омцигт, не может отдыхать так, как отдыхают они. Поэтому, я прошу всех политиков, независимо от их ранга или государства впредь не мешать мою борьбу по защите интересов собственных детей со своими политическими играми!», - отмечает экс-супруга Власенко.

«Более того считаю, что такие безапелляционные требования представителя глубокоуважаемой европейской институции посягают на мои права и права моих детей. Я буду искать защиту и у Генерального Секретаря ПАСЕ и у европейских институций по защите прав женщин, потому что никому не позволю обидеть своих детей. Я готова отстаивать права своих детей в Европейском Суде!», - говорится в обращении Окунской.

«Впрочем, если господин Омцигт так хочет увидеть моего бывшего мужа в Европе, пускай повлияет на него чтоб он исполнил решение суда и выплатил алименты, отдал детям их имущество и я сама обращусь в суд чтоб сняли запрет. Пускай едет в Европу, хоть навсегда, он многому сможет научить депутатов ПАСЕ. Например, как бить жену на глазах у собственных детей. Не думаю что это найдет одобрение у коллег г-на Омцигта. А может у господина Омцигта есть желание самому выплатить моим детям то что им положено по решению суда ?», - спрашивает Наталья Окунская.

Вчера, по информации Окунской, во время встречи докладчика ПАСЕ, депутата Парламента Нидерландов Питера Омцигта с украинскими парламентариями европейский коллега озвучил требование чтоб народному депутату от фракции Батькивщина, Сергею Власенко была предоставлена возможность выехать за границу. Ранее Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Наталии Окунской и запретил Власенку выезд заграницу до исполнения им решения этого же суда по гражданскому иску Окунской о разделе имущества.