Бывшая жена Власенко не понимает, почему его требуют отпустить за границу
Бывшая супруга народного депутата Украины Власенко Наталия Окунская глубоко удивлена требованием представителя ПАСЕ Питера Омцигта выпустить Власенко за границу.
«Вопрос отношения Власенко к своей бывшей семье, к своим детям – это наше личное дело», - говорится в ее обращении, переданном УНИАН.
«Я надеюсь, что у уважаемого представителя от ПАСЕ, депутата нидерландского парламента Питер Омцигтa есть собственные дети. Надеюсь, он не забыл, что будучи вице-президентом комитета по социальным вопросам и семье лично занимался вопросами защиты детей. Господину Омцигту, члену Христианской Демократической партии прежде чем делать такие заявления и защищать Власенко, сначала надо было потребовать от Власенко выпустить заграницу свою собственную дочь», - заявляет Окунская.
«К сожалению, она, в отличии от Ваших собственных детей, г-н Омцигт, не может отдыхать так, как отдыхают они. Поэтому, я прошу всех политиков, независимо от их ранга или государства впредь не мешать мою борьбу по защите интересов собственных детей со своими политическими играми!», - отмечает экс-супруга Власенко.
«Более того считаю, что такие безапелляционные требования представителя глубокоуважаемой европейской институции посягают на мои права и права моих детей. Я буду искать защиту и у Генерального Секретаря ПАСЕ и у европейских институций по защите прав женщин, потому что никому не позволю обидеть своих детей. Я готова отстаивать права своих детей в Европейском Суде!», - говорится в обращении Окунской.
«Впрочем, если господин Омцигт так хочет увидеть моего бывшего мужа в Европе, пускай повлияет на него чтоб он исполнил решение суда и выплатил алименты, отдал детям их имущество и я сама обращусь в суд чтоб сняли запрет. Пускай едет в Европу, хоть навсегда, он многому сможет научить депутатов ПАСЕ. Например, как бить жену на глазах у собственных детей. Не думаю что это найдет одобрение у коллег г-на Омцигта. А может у господина Омцигта есть желание самому выплатить моим детям то что им положено по решению суда ?», - спрашивает Наталья Окунская.
Вчера, по информации Окунской, во время встречи докладчика ПАСЕ, депутата Парламента Нидерландов Питера Омцигта с украинскими парламентариями европейский коллега озвучил требование чтоб народному депутату от фракции Батькивщина, Сергею Власенко была предоставлена возможность выехать за границу. Ранее Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Наталии Окунской и запретил Власенку выезд заграницу до исполнения им решения этого же суда по гражданскому иску Окунской о разделе имущества.