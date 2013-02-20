Яценюк: Оппозиция завтра подпишет заявление о евроинтеграции Украины

Лидер фракции “Батькивщна” Арсений Яценюк заявляет, что Комитет Верховной Рады по вопросам европейской интеграции одобрил текст заявления относительно европейских устремлений Украины, и депутаты от оппозиции завтра поставят под ним свои подписи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге

Во время вечерних консультаций руководитель парламентского комитета вопросов евроинтеграции Григорий Немыря сообщил председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку, что текст заявления на заседании Комитета согласован.

А.Яценюк подчеркнул, что представители оппозиции завтра поставят свои подписи под этим заявлением и предлагают представителям фракции Партии регионов также под ним подписаться.

Он отметил, что принимать такое заявление не обязательно на заседании парламента, а можно просто личными подписями депутатов поддержать его.

“Мы подпишем завтра текст заявления и официально передадим В.Рыбаку, и пусть В.Рыбак подписывает у своих сородичей из Партии регионов”, - сказал А.Яценюк.